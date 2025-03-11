Власти в панике. Наркокризис достиг своего пика во Франкфурте

Распространение фентанила достигло своего пика во Франкфурте. Массовые продажи препарата погрузили немецкий город в «наркотический кризис», сообщила газета Bild.

Автор статьи утверждает, что политика местных властей по вопросу урегулирования проблем с продажей наркотика вышла из-под контроля. Сейчас более половины наркоманов во Франкфурте употребляют фентанил.

Власти планируют обратиться за помощью к зарубежным специалистам для поиска решений этой проблемы.

Ранее в Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина. Полицейские провели операцию в нескольких крупных городах. Среди них Берлин, Бранденбург, Гамбург, Гессен и других. Запрещенные вещества оценили в миллиарды долларов.

На чемпионате Европы по футболу 2024 года немецкая полиция призвала болельщиков сборной Англии вместо распития пива курить каннабис.