Крупнейшую партию кокаина изъяли в Германии
Bild: десятки тонн кокаина на миллиарды долларов конфисковали в Германии
В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина. Как сообщила немецкая газета Bild, запрещенные вещества оценили в миллиарды долларов.
«Были конфискованы десятки тонн наркотика, а также задержаны семь человек», — написали авторы материала.
Полицейские проводили операцию в Северном Рейне — Вестфалии, Баварии, Берлине, Бранденбурге, Гамбурге, Гессене и Нижней Саксонии.
Ранее RT сообщал, что немецкая полиция призвала болельщиков сборной Англии курить каннабис вместо распития пива на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Германия легализовала выращивание, хранение и употребление марихуаны. Там разрешили курить в общественных местах, но не рядом со школами, детскими садами, игровыми площадками и медучреждениями.