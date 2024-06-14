Крупнейшую партию кокаина изъяли в Германии

Bild: десятки тонн кокаина на миллиарды долларов конфисковали в Германии

Фото: Unsplash

В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина. Как сообщила немецкая газета Bild, запрещенные вещества оценили в миллиарды долларов.

«Были конфискованы десятки тонн наркотика, а также задержаны семь человек», — написали авторы материала.

Полицейские проводили операцию в Северном Рейне — Вестфалии, Баварии, Берлине, Бранденбурге, Гамбурге, Гессене и Нижней Саксонии.

Ранее RT сообщал, что немецкая полиция призвала болельщиков сборной Англии курить каннабис вместо распития пива на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Германия легализовала выращивание, хранение и употребление марихуаны. Там разрешили курить в общественных местах, но не рядом со школами, детскими садами, игровыми площадками и медучреждениями.

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