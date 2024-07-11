Власти Украины арестовали заходившее в порт Севастополя иностранное судно

Украинские власти арестовали грузовое судно Usko Mfu, следовавшее под флагом Камеруна. Оно заходило в порт Севастополя, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

«В акватории порта Рени Одесской области задержано иностранное морское судно, осуществлявшее вывоз агропродукции», — заявили представители надзорного органа.

Судно и его капитана, гражданина Азербайджана, арестовали. Последнего обвинили в нарушении порядка въезда в Крым. На борту прошли обыски.

В офисе украинского генпрокурора заверили, что Usko Mfu в ноябре 2023 года вышло из порта Севастополя с зерном. В мае 2024 года судно снова зашло в гавань для разгрузки.

Ранее двоих сотрудников погранслужбы Украины приговорили к 17 годам за захват российского рыболовецкого судна в Азовском море. Обвиняемыми стали мичман и капитан.