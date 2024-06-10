Украинских пограничников осудили на 17 лет за захват российского судна

Двое украинских пограничников получили по 17 лет за захват судна в Азовском море

Двоих сотрудников погранслужбы Украины приговорили к 17 годам лишения свободы за захват российского рыболовецкого судна в Азовском море в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Обвиняемые — мичман и капитан — вместе с неизвестными вышли в Азовское море. Там они заметили рыболовное судно, пришвартовались к нему, а потом захватили вместе с экипажем.

«В дальнейшем осужденные, а также иные соучастники осуществили незаконное конвоирование захваченного судна в Бердянский морской торговый порт», — указали в прокуратуре.

На судне злоумышленники удерживали капитана и девятерых членов экипажа. Суд приговорил преступников к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Индонезии задержали российское рыболовное судно с запрещенными снастями. На допросе капитан признался, что с помощью тралов команда выловила 30 тонн рыбы. Использование этого механизма наносит огромный экологический ущерб — вредит коралловым рифам. Судно взяли под охрану.