Власти Туниса задержали российских вертолетчиков

Власти Туниса на протяжении трех дней удерживают российских и белорусских пилотов вертолета Ми-26. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, семь летчиков из России и двое из Белоруссии перегоняли принадлежащую киргизской компании винтокрылую машину из Ливии в Алжир после ремонта.

Они приземлились в Тунисе и планировали переночевать в отеле. Но пограничники задержали летчиков, отобрали паспорта и держат в зоне прилета уже трое суток без объяснения причин.

К делу подключились представители посольства России. Пилот Сергей Суслов отметил, что члены экипажа просидели на металлических лавках сутки, а спали сидя. В итоге им предоставили помещение с парой диванов и санузлом, но когда отпустят — пока неизвестно.

Ранее летчика авиакомпании оштрафовали за мошенничество с декретными выплатами.