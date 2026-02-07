Руководство ЦАР задействует российских инструкторов в разных сферах, в том числе в гуманитарной работе. Об этом RT рассказал советник президента республики по вопросам безопасности Герой России Дмитрий Подольский.

Он подчеркнул, что российские инструкторы охраняют чиновников и политиков, государственные и военные объекты.

«Военная [сфера работы] включает в себя, помимо обучения, планирование боевых операций, сопровождение наших союзников в период проведения боевых операций», — уточнил Подольский.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что французские спецслужбы планируют устранить «неугодных лидеров» в Африке по заданию президента Эммануэля Макрона. В последнее время республика потерпела много неудач на континенте, поэтому руководство решило взять «политический реванш».

в СВР объяснили, что Макрон не может избавить Францию от репутации метрополии, обкрадывающей бывшие колонии и мешающей их развитию.