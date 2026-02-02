Власти Таиланда официально признали кошек важной частью экономики

Правительство Таиланда признало сектор товаров и услуг для кошек одной из значимых частей национальной экономики. Об этом сообщило издание Nikkei Asia .

По данным журналистов, объем «кошачьего» рынка достиг 367,8 миллиарда бат (около 890 миллиардов рублей) и превысил сегмент товаров и услуг для собак, который оценивался в 226,8 миллиарда бат (около 547 миллиардов рублей).

Рост спроса на кошек поддержали урбанизация и дефицит жилого пространства — жители городов все чаще заводили более компактных питомцев. На фоне этого развивались нишевые услуги и товары, ориентированные на владельцев кошек, включая кошачьи кафе, производство одежды для хвостатых, аксессуаров и кормов.

В ноябре 2025 года власти Таиланда объявили пять местных пород кошек национальными символами. Речь шла о сиамской, супхалак, корат, конжа и кхао мани. В правительстве поясняли, что решение направлено на сохранение генетики пород и поддержку экономики. Все эти животные считаются частью тайских верований, обычаев и культурных практик.

В России тоже обратили внимание на рынок домашних питомцев. В будущем владельцев могут обязать продавать породистых кошек и собак только с документами. По словам специалистов, это поможет бороться с мошенниками и конвейерами по разведению.