Власти Стамбула избрали и. о. мэра вместо арестованного Имамоглу

Исполняющим обязанности мэра Стамбула вместо арестованного Экрема Имамоглу стал его сторонник Нури Аслан. Об этом сообщила газета Hurriyet .

От правящей Партии справедливости и развития кандидатом в голосовании был Зейнел Абиди Окул. В первом туре не удалось набрать необходимых двух третей, второй тоже сложился неудачно, и лишь третий этап голосования, где победителя выбирали на основе абсолютного большинства голосов, принес Аслану победу: за него проголосовали 177 депутатов против 125 за Окула.

Имамоглу отстранили от должности 23 марта, уже после ареста. Постов лишились и главы двух стамбульских муниципалитетов, которых тоже взяли под стражу.

Мэра крупнейшего города Турции обвиняют в коррупции и содействии террористам, но сам Имамоглу отрицает все и призывает сторонников не сдаваться и не терять надежды.