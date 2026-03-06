США временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море

Министерство финансов США позволило Индии временно закупать российскую нефть, которая находится на танкерах в море. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в соцсети Х.

«Чтобы обеспечить поступление нефти на мировой рынок, Министерство финансов США временно, на 30 дней, разрешает индийским нефтеперерабатывающим предприятиям закупать российскую нефть», — написал он.

По словам Бессента, такое решение не позволит России получить значительную финансовую прибыль, поскольку распространяется исключительно на нефть, которая уже отгружена и находится в море.

Ранее стало известно, что отказ от российской нефти обошелся Польше в 14,7 миллиарда евро. Поставки самой нефти остановили еще в конце 2022 года, а с февраля 2023-го санкционные ограничения коснулись и нефтепродуктов. В итоге на рынке возник шок, что привело к росту стоимости топлива.