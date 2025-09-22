Власти США посчитали источником аутизма у детей известное лекарство

WP: власти США объявят о связи парацетамола с рождением детей с аутизмом

Администрация США в ближайшее время выпустит официальное заявление о вероятной связи приема лекарства «Тайленол» (действующее вещество — парацетамол) на ранних сроках беременности с рождением детей с аутизмом. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

Авторы напомнили, что президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал обеспокоенность тем, что число людей с аутизмом в стране значительно выросло. Он поручил подчиненным найти источник возникновения заболевания до конца года.

В его поиске принимали участие министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди — младший, комиссар Управления за продуктами питания и лекарствами Марти Макари, директор Национального института здравоохранения Джей Бхаттачарья и другие высокопоставленные чиновники.

По данным газеты, представители Белого дома изучили ряд исследований, включая последний августовский обзор ученых из университетов Маунт-Синай и Гарварда, которые выдвинули теорию о связи между употреблением «Тайленола» на ранних стадиях беременности с ростом риска возникновения аутизма у новорожденных.

По словам источников, власти выпустят предостережение для беременных американок от использования популярного лекарства, если у них нет температуры.

Для лечения аутизма чиновники начнут рекламировать малоизвестный препарат «Лейковорин», использующийся для смягчения побочных эффектов других лекарств. Последние исследования показали, что у принимавших его детей с аутизмом значительно улучшились когнитивные способности.

В научном сообществе развернулись споры. Специалисты напомнили, что причин возникновения аутизма огромное множество, включая генетические отклонения, поэтому ограничение приема одного лекарства ничего не исправит.

Минздрав России включил аутизм, а также синдромы Ретта и Аспергера в список болезней, с которыми нельзя водить машину. Обновленный реестр вступил в силу с 1 сентября 2025 года.