Власти США испугались «российских диверсий» в океане
CNN: власти США испугались повреждения подводных коммуникаций со стороны России
Правительство США якобы зафиксировало рост активности России около международных подводных коммуникаций, поэтому опасается их повреждения. Об этом сообщил телеканал CNN.
«США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас РФ может с еще большей вероятностью осуществить диверсию», — написали журналисты.
При этом доказательств осуществления Россией таких действий в материале не привели.
Кроме того, в США озабочены тем, что ВМФ России проявляет активность по всему миру и якобы ищет возможности для диверсий под водой. Доказательства такой деятельности в статье тоже отсутствуют.
Ранее в США испугались, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны Китая. Дело в том, что китайская компания SB Submarine Systems, которая ремонтирует международные провода, скрывает местоположение своих судов. Американские чиновники не смогли найти этому объяснения и забили тревогу.