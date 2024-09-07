Власти США испугались «российских диверсий» в океане

Правительство США якобы зафиксировало рост активности России около международных подводных коммуникаций, поэтому опасается их повреждения. Об этом сообщил телеканал CNN .

«США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас РФ может с еще большей вероятностью осуществить диверсию», — написали журналисты.

При этом доказательств осуществления Россией таких действий в материале не привели.

Кроме того, в США озабочены тем, что ВМФ России проявляет активность по всему миру и якобы ищет возможности для диверсий под водой. Доказательства такой деятельности в статье тоже отсутствуют.

Ранее в США испугались, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны Китая. Дело в том, что китайская компания SB Submarine Systems, которая ремонтирует международные провода, скрывает местоположение своих судов. Американские чиновники не смогли найти этому объяснения и забили тревогу.