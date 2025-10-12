Власти РФ помогут депортированным из Латвии россиянам
МВД России поможет 800 гражданам, высланным из Латвии за незнание латышского
Российские власти помогут обустроиться 800 россиянам, депортированным из Латвии за незнание латышского языка. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она напомнила соотечественникам, которые не прошли обязательную проверку безопасности и не подтвердили знание латышского языка, что в России уже разработан комплекс мер для оказания им помощи. МВД России совместно с федеральными и региональными уровнями власти помогут им адаптироваться и обустроиться.
«С 2006 года в России действует Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», — указала она.
Волк отметила, что программа постоянно совершенствуется, в частности, расширяется круг лиц, которые могут в ней участвовать.
Этим летом власти Латвии сообщили об истечении срока действия вида на жительство у 841 россиянина, отметив, что им придется покинуть страну до 30 ноября.