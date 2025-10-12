Власти РФ помогут депортированным из Латвии россиянам

Российские власти помогут обустроиться 800 россиянам, депортированным из Латвии за незнание латышского языка. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она напомнила соотечественникам, которые не прошли обязательную проверку безопасности и не подтвердили знание латышского языка, что в России уже разработан комплекс мер для оказания им помощи. МВД России совместно с федеральными и региональными уровнями власти помогут им адаптироваться и обустроиться.

«С 2006 года в России действует Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», — указала она.

Волк отметила, что программа постоянно совершенствуется, в частности, расширяется круг лиц, которые могут в ней участвовать.

Этим летом власти Латвии сообщили об истечении срока действия вида на жительство у 841 россиянина, отметив, что им придется покинуть страну до 30 ноября.