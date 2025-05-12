Власти Польши предположили, как Россия может ответить на закрытие генконсульства в Кракове

Польша предположила, как Россия может ответить на закрытие генерального консульства в Кракове. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал один из представителей МИД Польши.

«У нас в России осталось три консульства — в Москве, Калининграде и Иркутске. Консульство в Москве связано с посольством. Мы не ожидаем его закрытия. <…> Скорее всего будет закрыто консульство или в Калининграде, или в Иркутске. Такие наши ожидания», — поделился он.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети Х сообщил о прекращении работы генконсульства России в Кракове. При этом польские власти заранее не проинформировали российскую сторону о закрытии диппредставительства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «неадекватным» и отметила, что Польша, действуя против интересов граждан, намеренно пытается обрушить отношения с российской стороной. Дипломат добавила, что Россия обязательно ответит на это.