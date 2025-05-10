Власти Пакистана выступили за снижение напряженности в отношениях с Индией

Пакистан заявил о возможной деэскалации напряженности в отношениях с Индией и выступил с инициативой провести встречу между двумя сторонами. Об этом сообщил телеканал News18.
Его источники сочли ситуацию в Пакистане плохой. Серьезность продолжающегося кризиса подтолкнула к взаимодействию с индийскими властями. В публикации обратили внимание на установление каналов связи для организации встречи между представителями обеих сторон.
«Хотя официального подтверждения ни от индийского, ни от пакистанского правительства пока не поступало, источники сообщили о возможном изменении позиции Пакистана», — уточнил телеканал.
Индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур» в ночь на 7 мая. Они заявили, что нанесли удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана.
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