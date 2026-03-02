Власти Дубая поручили гостиницам продлить проживание туристов

Отелям в Дубае поручили продлить проживание путешественникам, чьи рейсы отменили из-за закрытия воздушного пространства. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России .

Департамент экономики и туризма эмирата направил гостиницам письмо, в котором потребовал оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен и задержек авиарейсов.

Застрявшим в ОАЭ иностранцам сохранят те же условия, что и в первоначальном бронировании. Также власти Дубая запретили выселять постояльцев на фоне сложных условий и транспортных ограничений.

«Кроме того, если турист не может оплатить продление проживания, отель обязан незамедлительно уведомить DET. В этом случае гостиницы должны передать ведомству дополнительную информацию», — отметили в АТОР.

Утром 2 марта в Дубае гремели взрывы. В связи с атаками БПЛА власти закрыли пляжи. По словам туристов, рестораны, кафе и магазины продолжают работать. В супермаркетах нет очередей и дефицита продуктов.