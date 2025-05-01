Власти Новой Зеландии ввели режим ЧС в двух муниципалитетах из-за наводнения

Обрушившиеся на Новую Зеландию обильные дожди привели к затоплению города Крайстчерч и провинции Селвин в штате Кентербери. В обоих муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило издание NZ Herald .

Особую опасность у властей вызвала протекающая через штат река Селвин. Из-за обильных осадков она вышла из берегов, и некоторые деревни оказались под угрозой остаться без дорог, связывающих их с крупными поселениями.

По данным синоптиков, только за последние двое суток на полуострове Бэнкс, где находятся пострадавшие муниципалитеты, выпало более 200 миллиметров осадков, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

Погодные эксперты отметили, что это не окончательные данные: дожди пока не прекратились.

Местные власти призвали жителей округа Селвин эвакуироваться самостоятельно в безопасные места, пока дороги полностью не ушли под воду.

Пока отдельные районы Новой Зеландии затапливало, на столицу страны Веллингтон обрушился ураган. Сильный ветер со скоростью 150 километров в час повредил крыши и повалил деревья на дороги.

Несколько сотен домов остались без электричества. Власти призвали жителей отказаться от поездок на побережье, где порывы ветра особенно сильные.

Метеорологическая служба Новой Зеландии повысила предупреждение об урагане в Веллингтоне до «красного» уровня, что говорит об угрозе жизни людям и сильных разрушениях.

В минувшую среду, 30 апреля, сильные дожди привели к затоплению 10 частных домов в селе Одесском Омской области. В региональном главке МЧС заявили, что осадки упали в грунтовые воды, которые и без того находились на высоком уровне.