Власти Новой Зеландии расширили список санкций против России | 360°

Мир 16 мая 2024, 06:00 Власти Новой Зеландии расширили список санкций против России Новая Зеландия ввела санкции против 28 россиян и 14 компаний РИА «Новости»

Читать 360 в

Новая Зеландия добавила в список санкций против России 28 физических и 14 юридических лиц. Об этом заявил глава МИД страны Уинстон Питерс в заявлении ведомства, сообщение опубликовало РИА «Новости».

«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — сказано в публикации.

Реклама

Пакет санкционных ограничений Новой Зеландии нацелен на физические и юридические лица, которые якобы причастны к отправке оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию. Также новые рестрикции ввели против тех, кто способствует якобы «принудительному переселению украинских детей в Россию».

Ранее во Франции и Нидерландах предложили Евросоюзу ввести ограничения против банков, которые позволяют российским организациям платить за товары и технологии, связанные с оборонной отраслью. Европейские чиновники выразили мнение, что некоторые регуляторы помогают РФ с экспортом технологий «двойного назначения».