Власти немецкого острова Вангероге начали поиск мэра через объявление в газете

Немецкому острову Вангероге в Северном море требуется мэр, который возьмет на себя исполнение основных административных, социальных и представительских обязанностей. Такое объявление в газетах дали депутаты местного парламента, отчаявшиеся закрыть свободную вакансию кем-то из местных жителей, сообщил журнал Der Spiegel .

В беседе с журналистами парламентарии пояснили, что отыскать квалифицированного специалиста в сфере управления невозможно. Поэтому депутаты решили попробовать дать объявление в газету.

В прошлом году власти острова нашли таким способом кандидата на должность смотрителя маяка. Свои заявки тогда прислали более 1000 желающих.

Сейчас вакантной должностью заинтересовался один человек. Но время у потенциальных кандидатов еще есть. Резюме депутаты Вангероге продолжат принимать до 14 июня, а потом отберут лучших кандидатов. Победителя определят местные жители на выборах, которые пройдут 17 августа.

В конце декабря прошлого года пресс-служба Центробанка предупредила россиян о поддельных объявлениях о вакансиях с привлекательными условиями. Представители регулятора пояснили, что при попытке записаться на собеседование потенциального кандидата просят заполнить анкету с банковскими данными — якобы для будущего перечисления зарплаты. В Центробанке предупредили, что все это — часть мошеннической схемы.