Власти Марокко возведут «железный занавес» в Сеуте из-за нелегальных мигрантов
В Марокко установят 4-метровый барьер на границе с Сеутой из-за нелегалов
Марокканские власти начали возводить «железный занавес» высотой до четырех метров между Фнидеком и испанской Сеутой, чтобы сократить любые скопления и возможные потоки нелегальных мигрантов в город. Об этом сообщил новостной портал The Maghreb Times.
Власти страны устанавливают барьер на окраине города Фнидек, расположенного в нескольких километрах от Сеуты. Планируется помешать нелегалам перейти к погранпереходу Баб-Сеута.
«На земле продолжаются работы по установке нового шлагбаума с использованием механизмов и оборудования, предназначенных для этой цели. При этом высота железного занавеса составляет около четырех метров, образуя дополнительное физическое разделение на дороге, соединяющей Фнидек и периметр перехода», — говорится в материале.
Кроме того, марокканские власти повысили уровень боеготовности в городе и районе Сеуты. Мобилизованы тысячи военнослужащих нацбезопасности и вспомогательных сил, Королевской жандармерии, а также подразделений Королевских вооруженных сил.
Ранее МИД Испании сообщил о возвращении практически всех нелегальных мигрантов, прорвавшихся в анклав Сеута 30 июля, обратно в Марокко. Кроме того, границу города усилили морским заграждением.