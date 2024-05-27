Власти Люксембурга продолжат соблюдать санкции против Фридмана

Люксембург сообщил, что будет соблюдать санкции Евросоюза против Фридмана

Власти Люксембурга продолжат соблюдать санкции Евросоюза против российского предпринимателя Михаила Фридмана, несмотря на его требования вернуть замороженные активы. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель правительства страны.

«Являясь государством-членом Евросоюза, Люксембург соблюдает санкции ЕС. Люксембургское правительство в курсе запроса господина Фридмана», — сказала источник агентства.

По его словам, пока никаких судебных разбирательств по этому вопросу не идет. Собеседник агентства добавил, что люксембургское правительство не может дать другие комментарии по этой теме.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что российский бизнесмен оценил свои замороженные европейской страной активы в 15,8 миллиарда долларов. Предприниматель призвал Люксембург предоставить компенсацию. Фридман заявил, что в случае отказа он намерен обратиться в суд.