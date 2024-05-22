Фридман потребовал у Люксембурга компенсацию за отнятые активы

Бизнесмен Михаил Фридман оценил свои активы, замороженные Люксембургом, в 15,8 миллиарда долларов и потребовал компенсацию за нарушение договора. В случае отказа он обратится в суд.

Адвокаты бизнесмена предложили властям европейской страны начать переговоры о компенсации, сообщили «Ведомости». Фридман расценил заморозку своего имущества из-за санкций как незаконную экспроприацию и нарушение двойного инвестиционного договора 1989 года о взаимной защите капиталовложений. Ему принадлежали акции некоторых местных компаний, в том числе CTF Holdings, ABH Holdings и Alfa Asset Management.

Бизнесмен потребовал возместить стоимость обездвиженных активов — 15,8 миллиарда долларов (1,4 триллиона рублей). Уведомление направили еще в феврале. По закону, правительство должно ответить в течение полугода. Если этого не произойдет, Фридман обратится в Стокгольмский арбитраж или комиссию ООН по праву международной торговли.

Миллиардер попал под санкции США, Евросоюза и Великобритании. После заморозки счетов он переехал в Израиль, а потом вернулся в Россию.