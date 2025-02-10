Власти Латвии пригрозили за несколько часов закрыть границу с Россией

Глава МВД Латвии Козловскис: границу с Россией могут закрыть за несколько часов

Латвийцам рекомендовали отказаться от поездок в Россию и Белоруссию, так как государственная граница с востока может быть закрыта в течении нескольких часов. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис в эфире радиостанции LSM.

«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», — сказал он.

При этом большая часть жителей Латвии выступает против запрета на поездки в Россию.

Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин заявил, что более 20 тысяч местных жителей за последнее время заинтересовались механизмом переезда в Россию. В прошлые годы, по его словам, таких заявок было всего несколько тысяч.