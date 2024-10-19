Власти КНДР объявили о возможности войны из-за беспилотников

На северо-западе от Пхеньяна обнаружили обломки БПЛА Южной Кореи. Об этом сообщил ЦТАК .

По данным оборонного ведомства страны, обломки разведывательного дрона нашли 13 октября.

«Судя по разряженному аккумулятору и количеству топлива, оставшегося в БПЛА, было подсчитано, что он использовался не менее 5–7 дней», — отметило минобороны Северной Кореи.

Повторное вторжение БПЛА территорию будет считаться объявлением войны, подчеркнуло ведомство. В этом случае военные немедленно ударят в ответ. Генштаб КНДР сохранил состояние полной боеготовности артиллерийских соединений и частей на границе с республикой.

Ранее востоковед Евгений Ким усомнился в том, что Северная и Южная Кореи перейдут к открытому военному обострению. Он обратил внимание на эскалацию напряженности между двумя странами, но уточнил, что вряд ли начнется полноценный военный конфликт. По его словам, инициировать провокации могут США, а не Южная Корея.