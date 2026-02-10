Власти Японии опровергли присоединение к программе НАТО для Украины

Японские власти опровергли сообщения о якобы присоединении Японии к программе поддержки Украины PURL, созданной НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на пресс-конференции.

«Мы в курсе упомянутых вами сообщений. В настоящее время тот факт, что между нами и НАТО было достигнуто обозначенное вами соглашение, не соответствует действительности», — процитировал его ТАСС.

При этом Кихара отметил, что японская сторона продолжит помогать Украине по вопросам восстановления и укрепления общества с экономикой.

До этого японское общественное телевидение сообщило, что японские власти решили поучаствовать в программе поддержки Украины PURL, созданной НАТО. В ее рамках Токио якобы должен был купить военное оборудование американского производства, чтобы потом отправить его Киеву.

Ранее стало известно, что западные страны с начала специальной военной операции выделили Украине 168 миллиардов долларов. Больше всего на финансирование киевского режима потратился Евросоюз.