Власти Ирана ввели санкции против британского министра | 360°

Мир 02 мая 2024, 12:08 Власти Ирана ввели санкции против британского министра Иран ввел санкции против главы Минобороны Британии Шеппса за поддержку Израиля Po1 Alexander Kubitza/Dod / Global Look Press

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Министр обороны Великобритании Грант Шеппс попал в санкционный список Ирана из-за помощи Израилю в операции в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба иранского МИД.

В санкционный перечень также вошли некоторые представители руководства британских ВС, авиабаза «Акротири» на Кипре и три компании. Дипломаты отметили, что Израиль в палестинском анклаве нарушал права человека, устраивал гуманитарную блокаду и использовал тяжелое и запрещенное вооружение против мирных жителей.

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«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран <…> наложило санкции на ряд британских учреждений и физических лиц за их преднамеренные действия по поддержке израильского режима и содействию ему», — указали в пресс-службе.

Ранее Колумбия объявила о разрыве отношений с Израилем. Президент страны Густаво Петро заявил, что из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа погибли много мирных палестинцев, в том числе детей.