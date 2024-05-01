Колумбия анонсировала разрыв отношений с Израилем | 360°

Мир 01 мая 2024, 21:01 Колумбия анонсировала разрыв отношений с Израилем Президент Колумбии Петро заявил о разрыве отношений с Израилем с 2 мая Naaman Omar/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Колумбия 2 мая намерена разорвать дипломатические отношения и Израилем из-за «геноцидного» правительства. Об этом на первомайской манифестации в Боготе заявил президент страны Густаво Петро, его слова привело РИА «Новости».

Колумбийский лидер напомнил о погибших в секторе Газа палестинцах, среди которых много детей.

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«Здесь перед вами правительство перемен, и президент республики сообщает, что завтра дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент», — заявил Петро.

Организация «Врачи без границ» в конце апреля сообщила о росте случаев «тихих убийств» в секторе Газа. Взрослые и дети умирают от недоедания и отсутствия медицинской помощи. Количество «тихих смертей» будет расти, если в анклав не поступит значительная гуманитарная помощь.