Власти Индии заявили, что потрясены проявленным Трампом неуважением к Моди

Неуважительное отношение президента США Дональда Трампа к премьеру Индии Нарендре Моди, которое он проявил во время их встречи в Белом доме в феврале, потрясло власти Индии. Об этом сообщил журнал The Economist .

«Несмотря на внешне дружелюбный прием, оказанный Моди в Белом доме в феврале, <…> индийские дипломаты были „потрясены отсутствием уважения“, проявленным президентом Америки к премьер-министру Индии за закрытыми дверями», — написало издание.

Авторы материала заявили, что Трамп потребовал от Индии увеличить закупку американского оружия. Уже тогда были видны противоречия между Индией и США, которые со временем лишь усилились.

В начале августа стало известно, что Индия отказалась выполнять требование Трампа и закупать у США истребители F-35 и другую военную технику. Чиновники в Нью-Дели больше заинтересованы в партнерстве, направленном на совместную разработку и производство оборонной техники внутри страны.