Власти Грузии положительно оценили слова Лаврова об Абхазии и Южной Осетии

Грузинское руководство положительно оценило заявление главы МИД России Сергея Лаврова о Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно же, наше руководство позитивно оценивает его», — подчеркнул он.

Накануне глава МИД России заявил о готовности помогать Грузии, Южной Осетии и Абхазии в нормализации отношений, если государства проявят заинтересованность. Это касается в том числе обеспечения договоренностей о ненападении.

Каладзе предложил российской стороне перейти от деклараций к практическим действиям по нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией. Мэр Тбилиси призвал разработать план по выводу российских военных из указанных стран.