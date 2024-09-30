Власти Грузии положительно оценили слова Лаврова об Абхазии и Южной Осетии

Грузинское руководство положительно оценило заявление главы МИД России Сергея Лаврова о Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, чьи слова привело РИА «Новости».
«Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно же, наше руководство позитивно оценивает его», — подчеркнул он.
Накануне глава МИД России заявил о готовности помогать Грузии, Южной Осетии и Абхазии в нормализации отношений, если государства проявят заинтересованность. Это касается в том числе обеспечения договоренностей о ненападении.