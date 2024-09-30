Грузия призвала РФ к конкретным шагам по отношениям с Абхазией и Южной Осетией

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с предложением к России о переходе от деклараций к практическим действиям по нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом сообщил ТАСС .

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать Грузию в нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией при условии, что все стороны вопроса будут заинтересованы в этом.

«После таких заявлений [главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности помочь в улучшении отношений] было бы хорошо перейти к действенным шагам», — заявил Каладзе.

Политик предложил России приступить к разработке плана по выводу российских военнослужащих с территорий Абхазии и Южной Осетии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к жителям этих регионов с призывом «жить в единой стране». Все шаги Грузии направлены только на то, чтобы помочь своему народу, чтобы люди могли «вместе жить в развитой, единой и счастливой Грузии», подчеркнул Кобахидзе.