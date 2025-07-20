Власти Гонконга подсчитали ущерб от урагана «Вифа»

Ураган «Вифа» в Гонконге повалил более 450 деревьев и ранил 26 человек

Медицинская помощь понадобилась 26 жителям Гонконга, получившим травмы во время бури, вызванной ураганом «Вифа». Порывы ветра повалили в городе 471 дерево. Об этом со ссылкой на власти мегаполиса сообщило агентство Reuters .

По данным мэрии Гонконга, кроме деревьев, ураган повалил строительные леса, которые использовали рабочие для ремонта жилого комплекса в районе воздушной гавани. В открытых на время убежищах укрылись 253 человека.

В аэропорту города задержали 400 рейсов на время бушующей непогоды. Вовремя улететь не смогли 80 тысяч пассажиров.

«По сравнению с предыдущими тайфунами на этот раз последствия оказались ограниченными», — заявил член Восточного округа Кенни Юэн.

Он подчеркнул, что сильных разрушений удалось избежать, так как шторм был кратковременным — продлился всего три часа.

По данным синоптиков, во время бури в Гонконге выпало 110 миллиметров осадков, а максимальные порывы ветра превысили 167 километров в час. Кроме Гонконга, от урагана «Вифа» пострадали районы соседнего Макао, куда непогода принесла обильные ливни, что привело к повышению уровня воды во внутренней гавани.

Власти Гонконга подготовились к приходу урагана «Вифа» после предупреждения синоптиков и объявили штормовое предупреждение самого высокого уровня за несколько часов до начала бури. В мегаполисе отменили все общественные мероприятия и открыли специальные убежища для людей, которые могли оказаться на улице.