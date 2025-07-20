Штормовое предупреждение объявили в Гонконге из-за приближения урагана

Ураган «Вифа» с порывами более 118 километров в час приблизился к Гонконгу

Власти Гонконга объявили штормовое предупреждение самого высокого уровня из-за приближения мощного урагана «Вифа». Сигнал об усилении ветра до 118 километров в час выпустила в воскресенье, 20 июля, Гонконгская обсерватория. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» .

Синоптики заявили, что буря придет на остров в ближайшие два часа. Из-за надвигающегося шторма власти отменили работу государственных и муниципальных мероприятий. Профильный департамент открыл убежища для людей, которые окажутся на улице во время шторма.

Аэропорт Гонконга отменил или перенес на другое время большое количество рейсов. Жителей призвали держаться подальше от берега до тех пор, пока погода не стабилизируется.

Ураган «Вифа» по своей мощности превзошел тайфун «Саола», обрушившийся на Гонконг осенью 2023 года. Тогда власти также объявляли штормовое предупреждение.

В сентябре прошлого года на Шанхай обрушился тайфун «Бебинка», который синоптики назвали самым мощным с 1949 года. Максимальная скорость ветра достигала 42 метров в секунду, и он сопровождался обильными ливнями. Власти ввели ограничения скорости на всех магистралях, а находившиеся в акватории суда срочно вернулись в порт.