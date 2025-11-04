Власти Германии собрались увеличить помощь Украине на 3 млрд евро

Несмотря на кризис, в 2026 году власти Германии хотят увеличить финансовую помощь Украине на три миллиарда евро. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.

По задумке чиновников, дополнительные средства направят на инициативу по укреплению обороноспособности: именно через этот механизм ФРГ оказывает поддержку Киеву с февраля 2022 года.

Ранее в бюджете на эти цели обозначалась сумма в 8,5 миллиарда евро, теперь она может увеличиться до 11,5 миллиарда.

«Цифры пока не окончательные. Однако <…> все стороны согласны, что повышение примерно в таком объеме состоится», — указали в публикации.

Ранее стало известно, что Германия поставила Украине зенитные ракетные системы Patriot для противовоздушной обороны. Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил за них ФРГ и ее канцлера Фридриха Мерца.