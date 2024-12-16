Власти французской Майотты допустили, что жертвами циклона станут тысячи человек

Количество погибших из-за тропического циклона «Шидо» будет исчисляться «сотнями» или «тысячами». Такое мнение в эфире телеканала 1ère выразил префект французского заморского департамента Майотта Франсуа-Ксавье Бьевиль.

Он объяснил, что общее число жертв будет трудно посчитать, потому что на Майотте широко распространены традиции ислама, требующие похорон усопших в течение суток с момента смерти.

«Я думаю, что наверняка будет несколько сотен [погибших], возможно, мы приблизимся к тысяче, или даже нескольким тысячам», — сказал он.

По данным AFP, на Майотте погибло как минимум 14 человек из-за «Шидо». В субботу там объявили высочайший уровень погодной опасности и запретили людям выходить из дома без причины.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера случилось около Алеутских островов. По данным сейсмологов, подземные толчки начались на глубине 18 километров, очаг располагался в 113 километрах города Адак на Аляске.