Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле морской границы России и США

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера возле Алеутских островов. Об этом пишет сайт «Известия» со ссылкой на геологическую службу Соединенных Штатов.
По информации специалистов, подземные толчки у морской границы России и США произошли в воскресенье, 8 декабря, в 22:57 по московскому времени. Их очаг находился на глубине 18 километров и располагался на расстоянии 113 километров от города Адак на территории Аляски.
Сведения о наличии пострадавших и разрушений не поступали.
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