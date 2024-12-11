Власти Филиппин эвакуировали десятки тысяч жителей из-за извержения вулкана

Примерно 40 тысяч человек покинули территорию в окрестностях вулкана Канлаон на филиппинском острове Негрос. Об этом сообщило управление гражданской обороны республики .

Эвакуацию объявили из-за извержения вулкана. Всего с опасных территорий планируют вывести более 84 тысяч жителей.

Представитель управления Раффи Алехандро подтвердил, что руководство страны рассматривает самый худший вариант развития событий.

«Опасная зона может быть расширена до восьми километров, что затронет 116 тысяч человек. Если ее дополнительно расширить до 10 километров, то тогда это будет 139 тысяч человек», — объяснил он.

Ранее на Бали из-за извержения вулкана на острове Флорес отменили авиарейсы. Многие путешественники из-за этого застряли в Индонезии и не могли вернуться домой. Еще часть туристов отменили поездку из-за природного катаклизма. Некоторые туристы смогли прибыть на Бали на пароме — из-за ЧП начали продавать билеты на стоячие места.