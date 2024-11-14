«Просто сидим и теряем деньги». Российские туристы застряли на Бали из-за вулкана

Десятки авиарейсов отменили на Бали из-за извержения вулкана на острове Флорес. Многие российские отдыхающие из-за этого застряли в Индонезии и не могут попасть домой. Туристка Лилия рассказала 360.ru, что должна была улететь с острова Флорес еще 10 ноября, но ее рейс несколько дней переносили, и в результате «сгорели» билеты на самолет в Россию.

«Для стопроцентной гарантии попадания на остров Бали мы купили билеты на паром. Из-за сложившейся ситуации на этом острове на паромы начали продавать стоячие места, которые мы и приобрели, лишь бы уехать», — объяснила собеседница 360.ru.

Но улететь домой она не смогла. Авиакомпания отказала Лилии в помощи, поскольку билеты на Флорес она покупала отдельно.

«Просто сидим и теряем деньги», — подчеркнула она.

Другая туристка, Алина, сообщила, что должна была 13 ноября вечером вылететь из Москвы и добраться до Индонезии с пересадкой в Шэньчжэне. Однако рейс из Китая на Бали отменили.

«В итоге перед посадкой представитель авиакомпании предложил или лететь до Китая и потом в третью страну, о предоставлении отеля и питания речи не было, или совсем не лететь и забрать багаж. Все приняли решение не лететь совсем», — сказала она.

В итоге Алина переоформила билет на 17 ноября и надеется, что до этого времени ситуация нормализуется.

Ранее в Таиланде на лодке с 40 российскими туристами сломался транспондер, и ее чуть не унесло в открытый океан.