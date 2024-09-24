Власти Чада освободят задержанных россиян

Посол Чада в России Бешир: задержанных россиян отпустят в ближайшее время

Задержанные в аэропорту Чада россиян, в числе которых социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, выйдут на свободу в ближайшее время. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил посол африканской страны в Москве Адам Бешир.

Дипломат пояснил, что после освобождения задержанных передадут российским властям.

«Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям», — заявил Бешир.

Министерство иностранных дел России в минувший понедельник, 23 сентября, сообщило, что в аэропорту Республики Чад в течении трех дней задержали социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, а также россиянина по фамилии Царев и гражданина Белоруссии Денисевича.

Посольство России связалось с местными органами власти для прояснения ситуации и выяснения причин задержания, а МИД принял необходимые меры для скорейшего освобождения россиян и белоруса.

Российские социологи заявили о задержании коллег Шугалея и Суэйфана в аэропорту столицы Чада Нджамене в минувшее воскресенье 22 сентября. До этого специалисты уже попадали в руки спецслужб Ливии. С мая 2019 года по декабрь 2020-го они провели в тюрьме по подозрению во вмешательстве в президентские выборы в стране.