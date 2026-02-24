Власти Британии решили увеличить срок подачи документов для украинских беженцев

Правительство Британии решило в три раза увеличить срок оформления виз для украинских беженцев. Об этом сообщило издание Independent .

«Украинцы <…> получат срок в три раза больше для обновления своих виз в Великобритании», — заявили журналисты.

Они отметили, что желающие остаться в стране дольше, получат возможность подавать заявки за 90 дней до окончания действующего разрешения. Ранее этот период составлял 28 дней.

В июле 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что украинцы в государстве смогут продлить рабочие визы еще на полтора года. По его словам, более 300 тысяч украинских беженцев получили визу по специальной программе для граждан Украины.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что украинским подросткам в Британии посоветовали сдать экзамен по русскому языку. Это повысит шансы на поступление в колледж.