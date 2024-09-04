Власти Боливии сообщили о попытках госпереворота в стране

В Боливии еще остались те, кто добивается отставки президента, рассказала РИА «Новости» министр иностранных дел страны Селинда Соса. По ее словам, эти люди не оставляют попыток совершить госпереворот.

«Попытки все еще есть, мы не собираемся говорить, что на этом все действительно остановилось», — объяснила Соса.

Она добавила, что после переворота 2019 года властям было непросто восстановить конституционный строй. Пять лет назад погибли 36 человек, еще тысячи получили ранения, кого-то даже пытали. Глава МИД Боливии подчеркнула, что народ получил усвоил серьезный урок о том, что такое государственный переворот.

Одну из последних попыток смещения действующего президента предприняли в конце июня. Мятежников задержали, суд арестовал их.