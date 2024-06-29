Мятежных генералов в Боливии арестовали на полгода

Суд в Боливии приговорил задержанных по подозрению в попытках военного переворота к шести месяцам тюремного заключения. Их обвинили в терроризме и вооруженном мятеже, сообщил телеканал Bolivia TV .

Подсудимые Хуан Хосе Сунига, Хуан Арнес и Эдисон Ираоле будут отбывать наказание в тюрьме Чончокоро.

Ранее министр внутренних дел Карлос дель Кастильо заявил об аресте 10 военных, участвовавших в мятеже. Организатором попытки свержения правительства считают генерала Хуана Хосе Суньигу — военный 27 июня вторгся в президентский дворец в Ла-Пасе. Свои действия он объяснил тем, что лидер страны Луис Арсе не предпринимал шагов для «повышения своей популярности».

Президент предположил, что попытка госпереворота произошла из-за столкновений экономических интересов. Он напомнил об аналогичных случаях в Боливии в 1971, 1979, 1980, 2019 годах.

По его словам, руководство страны сейчас готовится заключить долгосрочный контракт по выдаче подряда на проект, связанный с литием.