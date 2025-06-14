Власти Австрии ужесточат закон об оружии после стрельбы в школе

Австрийское правительство намерено уже на следующей неделе ввести новый пакет мер, направленных на ужесточение правил владения оружием. Такое решение приняли после трагической стрельбы в школе в Граце. Об этом сообщила газета Die Presse .

Власти намерены повысить порог требований для получения разрешения на хранение оружия, а также ограничить доступ к нему для отдельных категорий граждан. Кроме того, усилится обмен данными между различными государственными структурами, чтобы повысить контроль в этой области.

В стране планируют ввести обязательные психологические консультации для подростков, бросивших учебу, а также усилить внимание к молодым людям из так называемой группы риска. Правительство также собирается создать специальный фонд, который поможет оплатить похороны погибших в образовательном учреждении в Граце и оказать психологическую поддержку пострадавшим. До конца учебного года у школы, где произошла трагедия, будут дежурить усиленные наряды полиции.

Восемь человек погибли при стрельбе в Австрии. Нападавшим оказался ученик школы, в которой произошел инцидент.