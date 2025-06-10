Восемь человек погибли при стрельбе в Австрии

Kronen Zeitung: пять человек погибли при стрельбе в австрийском Граце

По меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в школе в австрийском Граце. Об этом сообщила местная газета Kronen Zeitung .

К школе прибыли полицейские и подразделения спецназа. Предположительно, нападавшего уже ликвидировали. Силовики проверяют здание, местных жителей просят не приближаться к нему.

Телеканал ORF сообщил, что нападавший — ученик этой же школы. Несколько учащихся и преподавателей получили тяжелые ранения. Из здания эвакуируют всех, кто там находился.

В феврале не меньше 10 человек, включая самого стрелявшего, погибли при стрельбе в школе в шведском городе Эребру. Премьер Ульф Кристенсен назвал произошедшее самой страшной массовой стрельбой в истории страны.