Врач Уланкина: грипп и коронавирус могут атаковать организм человека одновременно

Кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила о риске одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Такие ситуации требуют особого внимания, отметила врач в беседе с Life .

По ее словам, подобные случаи называются микст-инфекцией. Однако на практике они встречаются довольно редко, так как обычно симптомы определяет более сильный вирус.

«Куда выше вероятность того, что к вирусной инфекции, которая ослабляет иммунитет, присоединится бактериальная, которая может стать причиной пневмонии, <…> фарингитов, бронхитов, гайморитов», — отметила специалист.

Лучшим способом профилактики Уланкина назвала вакцинацию. Она также добавила, что прививки от гриппа и COVID-19 можно делать одновременно.