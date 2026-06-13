Власти Афганистана пустили в ход бронетехнику против женщин

Афганские власти направили военную технику к городу Герат, где уже несколько дней продолжаются протесты против ужесточения ограничений для женщин. Об этом сообщило агентство AFP .

По информации источника, в городе развернули силы безопасности, которые проверяют мобильные телефоны граждан и досматривают их.

Также корреспондент AFP зафиксировал патрулирующие улицы военные машины, дополнительные блокпосты, присутствие сотрудников разведки и вооруженных полицейских.

По словам одного из жителей Герата, они отказались от планов проведения дальнейших демонстраций.

Ранее пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед опроверг сообщения об отмене минимального возраста вступления в брак для девочек. Он напомнил, что глава страны Хайбатулла Ахундзада издал постановление о запрете выдачи девушек замуж без ее личного согласия.