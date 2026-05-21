В Афганистане опровергли сообщения об узаконивании детских браков

Ряд СМИ опубликовал сообщения об отмене в Афганистане минимального возраста вступления в брак для девочек, что не соответствует действительности и является вымыслом. Об этом пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед заявил в интервью новостному порталу Ariana news .

«Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада издал отдельное постановление о том, что выдача замуж девушки без ее согласия запрещена», — сказал он.

Моджахед добавил, что те, кто принимает исламские законы, не должны беспокоиться по этому поводу. В Афганистане нет закона, противоречащего шариату.

Он отметил, что отцы и деды имеют право опеки над своими несовершеннолетними детьми при условии, что они добры и не были жестоки в прошлом. Кроме того, если они не употребляют наркотики, не страдают психическими расстройствами, а также не принимают решений, касающихся детей, из-за бедности.

Моджахед подчеркнул, что только за прошлый год в афганских судах и через отдел по рассмотрению жалоб министерства поощрения добродетели и предотвращения порока рассмотрели тысячи дел о принудительных браках с участием девочек. Всех детей защитили от произвола, так как власти уделяют пристальное внимание за тем, чтобы права девушек и женщин были обеспечены.

Ранее власти Афганистана передали в сектор Газа 530 тонн гуманитарной помощи.