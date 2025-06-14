Власть Австрии обвинили в переносе заседаний на фоне визита Зеленского

Австрийская партия свободы, которая сейчас занимает лидирующие позиции в стране, раскритиковала власти за перенос важных парламентских мероприятий на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Владимир Зеленский приедет в Вену в понедельник 16 июня. Он планирует провести встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и другими представителями правительства. Ранее глава МИД уже посещала Киев с официальным визитом.

По словам лидера АПС Херберта Кикля, из-за визита украинского президента перенесли обсуждение бюджета и сократили время на заявление правительства по поводу недавней трагедии в школе города Грац. Он заявил, что власти «пытаются угодить» Зеленскому, пренебрегая внутренними проблемами страны.

Ранее стало известно, что в Австрии планируют ужесточить закон об оружии после стрельбы в школе. Также усилится обмен данными между различными государственными структурами, чтобы повысить контроль в этой области.