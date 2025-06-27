Владыка Микаель попросил не упоминать его среди кандидатов в премьеры Армении

Задержанный архиепископ Микаэл Аджапахян попросил не упоминать его имя в числе кандидатов в премьер-министры Армении. Записку владыки опубликовал его адвокат Ара Зограбян в соцсети Facebook*.

Аджапахяна обвиняют в призывах к свержению власти.

Ранее оппозиционная парламентская фракция «Армения» заявила о своей готовности выдвинуть на пост премьера страны кандидатуру владыки Микаэла для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна.

«Я полностью удовлетворен своим служением в церкви в качестве священнослужителя, поэтому прошу не муссировать мое имя в списке кандидатов в премьер-министры», — обратил внимание архиепископ.

В пятницу, 27 июня, на территории Патриархата Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине произошла потасовка между правоохранителями и священниками.

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