Президент Украины Владимир Зеленский войдет в историю как «Владимир Полуукраинский». Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По словам парламентария, вопрос территориальных уступок для урегулирования конфликта на Украине является «прозрачным и простым» и со стороны России он не вызывает сложностей.

Белик считает, что Зеленский сам создал территориальные сложности на Украине и должен признаться в этом.

«Если не хочет признаваться в своих провокациях, которые в итоге привели к СВО, — значит, войдет в историю страны как Владимир Полуукраинский в самом прямом смысле этого слова», — отметил политик.

Кроме того, он обратил внимание, что Зеленский не заинтересован в диалоге, поэтому вести с ним переговорный процесс бессмысленно.

Глава Украины ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин готов отказаться от перемирия. Также Зеленский призвал усилить антироссийские санкции.