Владельцы птицефабрик в ОАЭ пожаловались на нехватку комбикормов

Владельцы птицефабрик в ОАЭ вынуждены закрывать предприятия из-за нехватки комбикормов. Дефицит образовался из-за закрытия Ормузского пролива, рассказал РИА «Новости» хозяин одной из птицефабрик Хассан Хатыб.

Мужчина поделился, что из-за блокады судов ему удалось купить лишь четвертую часть необходимых кормов, которые нужны для выращивания цыплят до необходимого продажного веса в 2,8 килограмма.

«Этого количества было недостаточно, чтобы цыплята набрали вес, поэтому пришлось раньше времени ликвидировать хозяйство. Мы потерпели большие убытки», — пожаловался владелец птицефабрики.

Сухопутных поставок комбикормов недостаточно, удается закрыть потребности только очень крупных птицефабрик, а небольшим не хватает объемов. Хатыб решил не ждать разрешения проблемы с проливом и ликвидировал предприятие, которое стало убыточным.

В Европе резко подскочили цены на газ. По итогам торгов понедельника, 13 апреля, цены на голубое топливо показали существенный рост, превысив отметку в 580 долларов за тысячу кубометров.