Цены на газ резко подскочили в Европе

Биржевая цена газа в Европе поднималась выше 580 долларов за тысячу кубометров

Цены на природный газ в Европе по итогам торгов понедельника, 13 апреля, показали существенный рост, превысив отметку в 580 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют операционные данные лондонской биржи ICE .

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги с 577,3 долларов. Всего за 15 минут цена подскочила до 575,9 долларов.

День завершился еще более внушительным ростом. Стоимость тысячи кубометров газа на TTF составила 586,6 доллара, что на 8,25% выше показателей закрытия предыдущей сессии.

Мировые цены на нефть и газ резко выросли в марте после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Одной из главных причин этого стала остановка транспортировки энергоносителей по Ормузскому проливу. США 13 апреля начали морскую блокаду Ирана.